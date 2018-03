Vocalista do Kiss estará no júri do reality show 'Jingles' Gene Simmons, o vocalista e co-fundador da banda de heavy metal Kiss, está se lançando num gênero musical mais suave: o dos jingles. A CBS o chamou para integrar o júri do reality show "Jingles", a série mais recente de Mark Burnett, produtor executivo responsável por sucessos da TV-realidade como "Survivor" e a "O Aprendiz". O anúncio foi feito na quarta-feira pela emissora. Previsto para estrear ainda este ano, o programa trará participantes compondo e tocando jingles sobre temas diversos, desde produtos alimentícios até times esportivos. O vencedor levará para casa 100 mil dólares e um contrato de publicidade. O programa será apresentado por Kimberly Caldwell, ex-participante do "American Idol", da Fox, e, ao lado de Simmons, terá no júri as publicitárias Linda Kaplan Thaler e Julie Roehm. "Jingles" é a investida mais recente na TV-realidade de Gene Simmons, que ajudou a criar a banda Kiss nos anos 1970 e ficou célebre por sua maquiagem exagerada e língua enorme. Ele já atuou em "Family Jewels", da A&E, e participou de uma versão de "O Aprendiz", com Donald Trump, feita com celebridades. Simmons já lançou também sua própria empresa de marketing, usando seu nome para anunciar bebidas energéticas, livros e roupas.