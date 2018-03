VMB celebra nova cara da MTV

No ano em que tenta resgatar sua identidade, mesmo que isso lhe custe a perda de uma porção da audiência, a MTV prepara um VMB como nunca se fez. O objetivo? Fazer deste o maior prêmio da música brasileira, nas palavras de Helena Bagnoli, diretora-geral da emissora. "Esta é a materialização da estratégia que desenhamos para 2011: trazer de volta o lugar que acolhe o melhor da música. E um palco era muito pouco", explica, indicando uma das maiores novidades desta 17.ª edição, que vai ao ar nesta quinta-feira, às 22 horas.

O evento deixa o Credicard Hall e aterrissa nos Estúdios Quanta, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Ali, o VMB será dividido em quatro partes. Em todo este espaço estarão os VJs e humoristas da casa, mais de 90 músicos, vips, telespectadores e 350 funcionários.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Marcelo Adnet é, pela terceira vez, o mestre de cerimônias da premiação, que acontece no "Estúdio VMB", o maior de todos os espaços. Haverá ali alguns shows, que podem ser integrados às apresentações que vão acontecer no palco do "Estúdio Festa". No "Estúdio VMBB", Bento Ribeiro comanda uma transmissão para a internet, com direito a mais um palco. E é no "Estúdio Pista" que a coisa vai ferver.

E se a missão é fazer deste um VMB diferente, o seu processo de construção também teve de mudar. "Fico feliz com essa mudança da MTV, porque os jovens estão sempre na internet e encheu o saco, porque sempre ganham as mesmas bandas", aponta Adnet. Por isso, das 11 categorias desta edição, só quatro são votadas pela audiência.

As outras sete categorias ficaram a cargo da "academia VMB". Nos palcos estarão nomes que fazem parte da programação da emissora, como Criolo, Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz, e também figurões, como Caetano Veloso e Arnaldo Antunes. Fazer toda essa mistura dar certo é papel de Miranda, o produtor musical que ficou conhecido como jurado do Ídolos, do SBT.

Para apresentar algumas das categorias, foram convidados Adriane Galisteu, Rafael Cortez e Luisa Marilac, sucesso na web que inspirou as peças promocionais desta edição (vide Adnet e Ribeiro fazendo alusão ao vídeo "dos bons drink").