Vivi descobre que está grávida de Lipe

Não bastassem todas as polêmicas colocadas na trama da Record, como drogas sintéticas, aids, prostituição, pedofilia e estupro, a autora Cristianne Fridman promete lançar mais temas espinhosos para provocar a reflexão do telespectador. Agora, Vivi (Letícia Colin) descobre que espera um filho de seu agressor, o pedófilo Lipe (André Di Mauro). Diante da situação, pela primeira vez, a menina contará para a família sobre os abusos que sofreu, o que vai gerar revolta. Nessa altura, quando a família de Vivi resolver dar queixa contra o pedófilo, Lipe já estará preso pelo seqüestro de Demorô (Dablio Moreira). Além de gravidez na adolescência - Vivi tem 15 anos - o dilema proposto por Fridman será interromper ou não a gravidez da garota, já que, em casos de estupro, o aborto é legalizado no País.