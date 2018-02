Virgínia é a nova síndica do Copamar Para conseguir virar a síndica do Copamar, Virgínia (Yoná Magalhães) rouba o livro de contas do condomínio para ver se descobre alguma falha na administração da rival, Iracema (Daisy Lucidi). Para sua surpresa, não há nenhuma falha, mas ela descobre que as câmeras instaladas no prédio não gravam nada. Com isso, Virgínia acusa Iracema de ser relapsa e consegue ser eleita a nova síndica do Copamar.