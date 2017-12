Violência jovem no limite máximo

O cinema tem sido inundado com filmes cuja história é baseada em fatos reais. Nem todos, porém, justificam uma versão para a tela. Não é o caso de Alpha Dog, que o Telecine Pipoca exibe às 20 horas, filme inspirado em acontecimentos revoltantes. Um rapaz que comanda o tráfico de drogas, chamado Jesse James Hollywood, entra em conflito com outro jovem, porque este lhe devia dinheiro de uma partida de entorpecentes. Jesse James resolve então seqüestrar o meio-irmão do devedor para forçá-lo a pagar. Seus amigos capturam o garoto de 15 anos que, a princípio fica assustado, depois passa a conviver muito bem com seus raptores, emendando uma festa na outra. No meio tempo, Jesse James se dá conta da gravidade do problema e tenta consertar o erro. O resultado é desastroso. A história provocou comoção nos EUA e o rapaz que inspirou o personagem Jesse James foi preso em 2005 em Saquarema, no Brasil. Rodado em tom quase documental, trata-se do melhor filme até o momento de Nick Cassavetes, filho do grande casal John Cassavetes e Gena Rowlands.