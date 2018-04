Violência Data estelar: Saturno e Plutão estão em trígono, a Lua atinge sua fase quarto minguante no signo de Touro. Enquanto isso, aqui na nave Terra seria um engano convencer-se de que o espírito humano é violento por natureza, e que por isso foi legítimo dominá-lo em nome de uma cultura minimamente pacífica. Na verdade, toda a violência que, como agora, emerge do seio dessa cultura teoricamente destinada a ser pacífica, é produto desta mesma, por açoitar o entendimento espiritual com aberrações tidas como normais, obrigando as pessoas a se adaptarem cotidianamente a tudo o que as ofende. Pois bem, as ofensas passaram do limite e a violência, mesmo parecendo injusta, é, com certeza, a justa medida da vileza que nossa humanidade teve de engolir a seco durante tempo demais. Depois da erupção virá a oportunidade de reinventar a cultura. Áries 21/3 a 20/4 Bons ventos soprarão novamente, pois ainda que sua alma tenha passado tempo demais em condições inferiores às merecidas, e começado a se acostumar com a idéia, esse não seria seu verdadeiro destino. Você viverá bem novamente. Touro 21/4 a 20/5 Reinvente sua realidade quanto antes, aproveitando o atual impulso caótico, pois este, apesar de desconfortável, cumpre a função de fazer com que sua alma enxergue com clareza a impossibilidade de continuar preservando tudo como está. Gêmeos 21/5 a 20/6 O tempo em que a subversão de valores se apossou do ritmo cotidiano acabou, mas como não é fácil superar a inércia, durante algumas semanas será difícil enxergar com clareza o que é que deve substituir esse ritmo. Câncer 21/6 a 20/7 O trabalho é próprio do humano, pois é necessário arrancar as idéias da subjetividade, transformando-as em obras concretas. Por isso, não é sábio trabalhar tendo em mente o descanso, pois assim o objetivo essencial é descumprido. Leão 21/7 a 20/8 Crescer e aparecer num mundo que faz de tudo para que as pessoas tenham medo e se desvirtuem tornou-se uma verdadeira temeridade. Contudo, a vida se renova constantemente, dando vontade de vivê-la. Virgem 21/8 a 20/9 Quando se demora tempo demais para implementar mudanças através de decisões, o destino acaba fazendo uso de seus misteriosos mecanismos para impô-las. Entenda, as coisas precisam mudar, não é mais possível protelar o caminho. Libra 21/9 a 20/10 Ainda que a política cause ânsia de vômito, mesmo assim é uma função digna de toda pessoa que faz parte de um país. Neste momento, não há como se desvencilhar do que é político, cada pessoa deve cumprir o papel que lhe cabe. Escorpião 21/10 a 20/11 Coloque sua alma no centro crítico daquilo que chama de destino, assumindo o comando de tudo. Esqueça o vício de buscar culpados ou razões externas que obriguem a ação. Tome a iniciativa, invente seu próprio destino. Sagitário 21/11 a 20/12 Vários objetivos foram perseguidos com pleno entusiasmo, mas essa virtude não foi suficiente para conquistá-los. O que faltou? O que sobrou? Vale a pena fazer as devidas reflexões, para que nunca mais se cometam os mesmos erros. Capricórnio 21/12 a 20/1 Na melhor das hipóteses, a ansiedade atual poderá se transformar em força motriz das realizações. Porém, na pior de todas as hipóteses, a mesma ansiedade encaminhará ao imobilismo. Decida que hipótese guiará seus passos. Aquário 21/1 a 20/2 A reestruturação terá de acontecer da forma mais radical possível, levando-se em conta que, a esta altura do campeonato, vale mais a pena construir tudo de novo do que tentar reformar o que já está em andamento. Peixes 21/2 a 20/3 Você foi feito para crescer e prosperar, e ainda que o mundo em que sua alma existe faz de tudo para isso não acontecer, mesmo assim a fé se renova automaticamente, e os obstáculos do destino são engolidos e destruídos.