'Viola Minha Viola' voltará à TV Cultura, com parceria da TV Brasil Ao contrário do Fla-Flu travado no terreno político, tucanos e petistas parecem se entender bem no campo da TV pública, quando o assunto é entretenimento. A TV Cultura e a TV Brasil, uma ligada ao governo estadual e outra, ao federal, vão se unir em uma nova parceria, dessa vez para salvar o Viola Minha Viola – as duas são coprodutoras também de uma nova temporada de Vila Sésamo no Brasil, prevista para 2016. Presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça se reuniu com Américo Martins, diretor-geral da EBC, para acertar uma divisão de custos capaz de manter a proposta de um programa semanal dedicado à música caipira regional. À TV Brasil, que ainda exibe as reprises do programa por todo o País, esse é um conteúdo de grande interesse, inclusive como vitrine para revelar novos talentos em uma área sem espaço na TV comercial. Até que a parceria saia do papel, talvez até com outro batismo, a Cultura avisa que manterá no ar as edições do acervo, e são 1.324, em ritmo de repeteco, assim como o Provocações, que soma 705 edições. Além de aplacar um pouco da saudade de Inezita Barroso e a de Antonio Abujamra, as reprises ajudam a tapar os vários buracos abertos na grade, após o fim de tantos programas. Diante da campanha #EuQueroaTVCulturaViva, encabeçada por ex-funcionários, a Cultura anunciou que planeja um novo programa de entrevistas, esse sim, com outro nome e proposta diferente do Provocações. O nome de Arnaldo Jabor chegou a ser cotado, apenas nos bastidores, para o papel de entrevistador. Lava Roupa Todo dia. Solange Couto grava sua primeira cena como diarista na nova Malhação, que vem com o subtítulo Seu Lugar no Mundo. Na nova temporada da novela que completa 20 anos no ar, ela vive a mãe de Lucas Lucco e Vitor Novello. Estreia segunda-feira.