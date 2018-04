Vídeos ma Internet

Hilário

Mais engraçado que Didi, Dedé, Mussum e Zacarias em ação, só as cenas com os erros de gravação da trupe. http://tinyurl.com/errotrap

Olha quem tá aqui de novo?

Caloura

Após sua retumbante estreia no Britain?s Got Talent, Susan Boyle retorna ao programa e arrasa nesta canção de Cats. http://tinyurl.com/boylecat

O pior emprego do mundo?

Viral

Ótima publicidade da Dream Job. Um massagista de modelos (de modelos!) reclama de seu trabalho para as câmeras. http://tinyurl.com/piorjob

Cold War Kids: I?ve Seen Enough

Interatividade

O novo videoclipe da banda é interativo. Com o mouse, apague os músicos e edite o som dos instrumentos musicais. Bem divertido. http://tinyurl.com/coldkids

Publicidade Le Sens Prope

Fantasia

Surrealista, fantasioso, onírico... Faltam adjetivos para definir essa publicidade (ou seria curta?) do diretor Cisma para a Adobe. http://vimeo.com/4510492

Curta Sebastian?s Voodoo

Cannes

Um boneco de vudu arrisca a própria vida para salvar seus amigos, no curta que venceu um prêmio do YouTube no Festival de Cannes. http://tinyurl.com/vudutoy

Futebol americano na rua

Touchdown!

"Os vídeos do francês Remi Gaillard são hilários. Na imitação de jogador de futebol americano, ele pega objetos das pessoas na rua e faz um touchdown" (tinyurl.com/jureis1)

Casa instrumental

Barulhinho bom

"Ainda no estilo improvável, vale destacar esses seis percussionistas que ocupam os cômodos de um apartamento e fazem música com os objetos e mobília"(tinyurl.com/jureis2)

Conheça os vídeos em alta no Twitter

O site Twitmatic (www.twitmatic.com) é uma boa opção para quem deseja saber quais são os vídeos mais comentados dentro do microblog Twitter. É só digitar algum nome que a página mostra como está o burburinho.