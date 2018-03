Vídeos compartilhados

Ombreiras

Clássico do Simple Minds

Escute um dos hits dos anos 80: Don?t You Forget About Me, que ficou famoso no filme Clube dos 5.

http://tinyurl.com/sminds

hit da semana

Corrida

O feito de Usain Bolt

No último Mundial de Atletismo, o corredor jamaicano pulveriza o recorde dos 100m rasos. Ele corre em 9s58! http://tinyurl.com/ubolt958

Jornalismo

Duas décadas de Celso Freitas

Compare o jornalista Celso Freitas de 1990 com o de hoje: de acusador da Igreja Universal, virou defensor. Interessante. http://tinyurl.com/celsofrei

Publicidade

Uma maneira diferente de segurar um notebook

No viral da empresa de eletrônicos MSI, homens vestidos de ginastas mostram como o novo notebook da marca é fino. Bem incorreto!

http://tinyurl.com/msinotes

Humor

Galo Frito, em Que Eu Sou Sarney

Os comediantes fizeram um clipe para a música Que Eu Sou Sarney. É a maneira deles de protestar contra o político.

http://tinyurl.com/galofrito

Videoclipe

Arctic Monkeys: Crying Lightning

O grupo britânico chega ao seu terceiro disco. O clipe do single é um show de efeitos especiais, com a banda numa grande tempestade. http://tinyurl.com/artcrying