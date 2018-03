Vídeos compartilhados

Comercial

Gripe suína em 1976

Propaganda de TV americana, que há 33 anos pedia à população que tomasse a vacina contra a gripe suína.http://tinyurl.com/gripe76

Porrada

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Melissa bate em Yvone

A cena em que a perua dá uns tabefes e chutes na psicopata virou hit. A cena é Tarantino puro! Ruim, mas é. http://tinyurl.com/brigaindia

Mobilidade

Curta brasileiro

A Girl and a Gun

Filmado em um celular, o curta de J.P. Miranda Maria ganhou uma premiação internacional promovida pelo canal CNN.

http://tinyurl.com/cnncurta

Sem resposta

Faustão versus Information Society

Durante (bizarra) participação da banda oitentista no programa, Fausto faz uma pergunta filosófica e aguenta a preguiça do vocalista.

http://tinyurl.com/infofausto

Musical

Family Guy e a legalização da maconha

A animação, que concorre como melhor programa de comédia no Emmy, transforma um assunto polêmico em um divertido musical. http://tinyurl.com/familyma

Cinema

Colagem com o melhor de John Hughes

A música Baba O?Riley, do The Who, casa perfeitamente com os filmes do diretor (1950-2009), rei das comédias juvenis dos anos 80. http://tinyurl.com/hugheswho