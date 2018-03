Vídeos compartilhados

Devo, não nego, mas não quero pagar

Ao lado do também saudoso Tião Macalé, Mussum tenta convencer Didi, o dono do bar, a pendurar a conta.

http://tinyurl.com/6gmnxd

Anedota

Qual a diferença entre a salsicha e o pepino?

Todos os dias, no bar, Mussum pede uma cachaça e uma salsicha. Quando a salsicha acaba, pede um pepino. E deixa o dono intrigado. http://tinyurl.com/2h4per

Assim fica difícil...

Tentativa malsucedida de largar o alcoolismo

Quando pisou no boteco naquele dia, tudo o que Mumu queria era um copo de leite. Uma pena o bar não oferecer opções variadas.

http://tinyurl.com/53ushu

Trambique

Generosidade em momento oportuno

Em um momento raro de altruísmo, o príncipe da mangueira descola cinco mil cruzeiros para Tião Macalé.

http://tinyurl.com/m9looh

Videoclipe: Samba

o Aniversário do Tarzan

Mussum mostra todo seu suingue no seu grupo de pagode, Originais do Samba. O vídeo foi exibido no Fantástico em 1978. http://tinyurl.com/cudgwe

Plantando verde

Uma maneira heterodoxa de conseguir um chope

Para descolar um chope na faixa, o malandro resolve dar em cima de várias mulheres, uma atrás da outra. É claro que dá certo.

http://tinyurl.com/5juzzw

Injustiça

Discriminação étnica na fila para o banho

Numa época em que o ?politicamente correto? não era tão discutido, a piada era Mussum acusar os colegas de preconceito.

http://tinyurl.com/dd2rc8

Para ser como ele

Dicas de saúde e beleza com Mussum

Aqui, o humorista comenta qual seu grande segredo para manter-se saudável e vigoroso. A resposta não é nenhuma surpresa...

http://tinyurl.com/r3gc55