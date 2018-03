Vídeos compartilhados

Opa!

Isso é que é interpretação de texto. O pastor pega a Bíblia, cita um trecho e confunde "adúltera" com "adultera". Toca aí!

http://tinyurl.com/catpastor

O inglês "very good" de Marília Gabriela

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Toma!

Gabi é destroçada por Madonna nessa antiga entrevista. Com um inglês sofrível, ela lê perguntas que não fazem o menor sentido.

http://tinyurl.com/catgabi

Bret Michaels apanha do cenário no Tony

Decepado

O líder do Poison se apresenta no Tony. Ao sair do palco, parte do cenário desce com tudo na sua cabeça. O capote dele é impagável. http://tinyurl.com/catbret

Forrest Gump descobre que será pai

DNA

Sempre um pouco lento, Forrest descobre que o grande amor de sua vida tem um filho chamado Forrest. O gato não perdoa a lerdeza. http://tinyurl.com/catfilho

Ele não quebrou um coco sequer!

Ninja

Este rapaz enfileira vários cocos e diz para as câmeras de TV que quebrará todos com golpes de caratê. Ele não acerta um!

http://tinyurl.com/catcoco

A abelha aparecida

Reportagem

O repórter está num cenário campestre, dando uma notícia qualquer, quando uma abelha entra em sua boca. Fatso não perdoa. http://tinyurl.com/catabelha

Green Day interpreta o Fatso

Humor

A banda americana vai no programa The Colbert Report e sacaneia o apresentador, que levou um tombaço. Ficou bem engraçado. http://tinyurl.com/catagreen

Fatso em versão

Nintendo 8 bits

Game Over

Mario morre em uma fase do seu famoso jogo de videogame. E não é que o gato tecladista apronta das suas, em uma versão 8 bits?

http://tinyurl.com/catmario