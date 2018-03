Vídeos compartilhados

Abertura de Vamp

Clássico

Vale a pena (sempre) ver de novo um pouco da novela de Antônio Calmon, que foi ao ar de 1991 a 92.

http://tinyurl.com/abevamp

Hit da semana

Joe Jonas vira Beyonce

Hummm

O irmão do meio do Jonas Brothers põe a malha preta e faz a dancinha famosa do videoclipe de Single Ladies.

http://tinyurl.com/joeladies

?Stop! It?s Hammer Time!??

Viral

Para divulgar o reality de MC Hammer, dançarinos de calças bufantes invadem uma loja. Adivinhem a música que tocou? http://tinyurl.com/hammviral

Toda uma vida em 42 segundos

Curta

Um homem tem toda a sua vida resumida em fotogramas, que pipocam pela tela em 42 segundos. Ótimo vídeo de Chris Milk.

http://vimeo.com/4155700

The Gossip:

Heavy Cross

Videoclipe

O novo clipe da banda de Beth Ditto é uma viagem alucinógena. Nele foram usados apenas trechos de filmes de Kenneth Anger. http://tinyurl.com/goscross

Convite de casamento em stop-motion

Maluquice

Corey McKenna fez um convite de casamento diferente: um vídeo em stop motion incrível, que ensina a como chegar ao seu casório.

http://tinyurl.com/casarstop