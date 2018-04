Vídeos compartilhados

Susan Boyle das antigas

Caloura

A atual queridinha da Inglaterra já corria atrás do estrelato em 1994, cantando num show de talentos bizarro. http://tinyurl.com/boyle94

Hit da semana

Maísa cai no choro

Cruel

Silvio leva um garoto fantasiado de zumbi e assusta a apresentadora-mirim, que corre aos prantos.

http://tinyurl.com/maisachoro

O pequeno fã de Britney Spears

Pintoso

Matteo, um francês de apenas 4 anos, dá um show em frente à câmera ao dançar a coreografia de Oops!... I Dit It Again.

http://tinyurl.com/matteo4

Nostalgia

Curta-metragem

?Sarcófago?

Que tal pegar uma foto sua quando criança e recriar o mesmo cenário e pose de décadas atrás. Esse foi o desafio de Stève Zourray. http://tinyurl.com/sarcófago

Cinema

Quentin Tarantino no liquidificador

Fãs montaram em um só quadro cenas de vários de seus filmes. Bacana foi a edição das danças, músicas, frases e, claro, tiroteios. http://vimeo.com/4368246

Orquestra

Taylor Swift encontra Coldplay

Para homenagear a filha de 7 anos, John Smith criou um arranjo musical no piano e no cello para as músicas Love Story e Viva La Vida. http://tinyurl.com/taylorcold