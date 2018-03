Vídeos compartilhados

Sessão naftalina

Bush: Glycerine

Videoclipe

Esse clipe da banda de Gavin Rossdale passava direto na MTV - no saudoso Radiola, com a Chris Nicklas. http://tinyurl.com/bushmtv

Hit da semana

?Me atendam, por favor!?

Slow food

No aeroporto de Paris, à espera por seu voo, o músico Pharrell Williams dança para ser atendido no McDonald?s. http://tinyurl.com/parismac

Bruce Lee enfrenta o Homem de Ferro

Animação

Impressionante animação em stop motion do canadense Patrick Boivin, em que o mestre do kung-fu luta com o super-heroi.

http://tinyurl.com/leeiron

O aeromoço é um rapper

Nas alturas

O comissário de bordo David Holmes, da Southwest Airlines, tem um jeito curioso de dar boas-vindas aos passageiros: com um rap.http://tinyurl.com/davidrap

Lily Allen: Not Fair

Videoclipe

Em seu novo clipe, a inglesinha encarna uma cantora de banda country em um programa de auditório lá dos anos 1970.

http://tinyurl.com/lilyfair