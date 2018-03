Vídeos compartilhados

A dona do mundo

Novela

Nesta cena de O Dono do Mundo, olhem quem é a empregada que entra muda e sai calada: Fernanda Young! http://tinyurl.com/mundoyoung

Hit da semana

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maíra e o tal vídeo pornô

Entrevista

Logo depois de sair do BBB, Maíra confirma para Alemão que a tal sex tape que existe na internet é sua mesmo.

http://tinyurl.com/mairabb9

Forrest Gump em apenas 1 minuto

Cinema

Não teve paciência de ver Forrest Gump? Essa turma da Universidade de NY resumiu o longa em 1 minuto. Muito divertido. http://tinyurl.com/gump1min

Os sete anões fervem na pista

Eletrônica

Incrível colagem que pega cenas de A Branca de Neve e os Sete Anões e as junta a Harder, Better, Faster, Stronger, do Daft Punk.

http://tinyurl.com/anoesdaft

Curta: Galileo

Sonhos

Belo curta de Celso Cunha, cujo estilo e fotografia em preto-e-branco tem como referência o clássico Ladrões de Bicicleta.

www.fiztv.com.br/f/v/15343

32 canções em 8 minutos

Eclético

O sueco Fredde Gredde, de 25 anos, toca 32 músicas em 8 músicas. O bacana é o repertório, que tem até trilhas de games!

http://tinyurl.com/32musicas