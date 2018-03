Vídeos compartilhados

Here Comes Emerson

Anos 90

George Harrison toca Here Comes The Sun para Fittipaldi, recuperado de um acidente automobilístico. http://migre.me/7Un

Hit da semana

A Periquita saiu voando

Segura!

Num show de sua nova turnê, Britney esquece o microfone aberto e grita que sua roupa mostra algo que não deveria. http://migre.me/7Uo

Não veja Lost sem mim!

Humor

No curta, Lea Thompson faz de tudo para chegar em casa a tempo de assistir Lost com o seu marido. Mas dá tudo errado! http://migre.me/7UB

"Sexo" ao vivo na TV Espanhola

Engraçadinho

A repórter Elena Etxerbarrieta cobria a festa do Athletic Bilbao pela conquista da Copa Del Rey. Daí vem um torcedor fanfarrão...

http://migre.me/7Ux

Como interromper uma assembleia

Ato falho

Uma assembleia acontecia na cidade de Medina, Ohio. Mas alguém escuta um pum e cai na risada. E para continuar a sessão?

http://migre.me/7Uq

P.O.S: Drumroll

Videoclipe

Incrível videoclipe do grupo de hip-hop, que mais parece uma transmissão jornalística feita in loco durante alguma guerra.

http://migre.me/7Uu