Vídeo Show faz releitura de clássicos do humor

Marcius Melhem revive o lendário personagem de Agildo Ribeiro, Professor Arquiles Aquelau, que se derramava em elogios a Bruna Lombardi e rosnava para o mordomo, Pedro Farah, a quem chamava de “Múmia Paralítica”, nos idos do programa Planeta dos Homens, 40 anos atrás. A cena inaugura o Vale a Pena Rir de Novo, quadro do Vídeo Show que estreia nesta segunda, 29. A ideia, pode-se dizer, nasceu no rastro do sucesso da Escolinha do Professor Raimundo - Nova Geração, uma coprodução entre a Globo e o canal Viva, que terá nova safra de episódios gravados ainda neste semestre. "A gente adora resgatar essas esquetes inesquecíveis. Então pensamos: por que não recriá-las com essa turma do humor atual?", questiona a dirtora geral do programa, Kizzy Magalhães. "É uma grande homenagem e uma visita aos clássicos", resume ela.

Tatá Werneck & banda, em série. Uma nova série, em 20 episódios, vem sendo criada para Tatá Werneck no Multishow. A seu lado, estarão os humoristas e músicos Marco Gonçalves, Maurício Meirelles, Murilo Couto e Nil Agra, parceiros seus na banda Renatinho. O projeto tem parceria da produtora Floresta, direção de Lilian Amarante e roteiro final de Juliano Enrico, criador da divertida animação O Irmão do Jorel, exibida pelo Cartoon. O programa previsto para o 2.º semestre. Antes disso, veremos Tatá no Multishow a partir de maio, com a 3.ª temporada do Tudo Pela Audiência, com Fábio Porchat, e na próxima novela das 7, releitura de Sassaricando, em que ela será Fedora, personagem que foi de Cristina Pereira, há quase 30 anos.

Uma história bacana: ao participar do Altas Horas, Glória Maria foi surpreendida pela presença de Jeison Wilde, o rapaz que ela entrevistou em Salvador, 20 anos atrás, durante a gravação do clipe They Don’t Care About Us, com Michael Jackson.

Na época, ele tinha 11 anos e tocava tamborim com o Olodum. Na arena do Altas Horas, Serginho propõe uma roda de samba, em que Jeison mostra seu talento no pandeiro e Glória Maria solta a voz ao som de Eu Sou o Samba. No ar neste sábado.

A Globo convida cidadãos comuns a contarem sua história de amor em vídeo. Trata-se de uma ação para promover o lançamento de Velho Chico, próxima novela das 9. Os relatos poderão ser em texto, foto, áudio ou vídeo, por meio da plataforma redeglobo.com.br/riosdeamor.

A ação de marketing para Velho Chico merecerá ainda registros in loco no Quiosque da Globo na Praia de Copacabana, hoje, e na Feira de São Cristóvão, também no Rio, neste sábado, 27.

A grande final do torneio Legends of Gaming Brasil, que contou com 16 dos maiores youtubers gamers do País, será transmitida ao vivo no YouTube do Log Brasil, com assinatura da EndemolShine Beyond Brasil: sábado, às 19h.

O evento tem parceria do Google e acontecerá no estúdio Youtube Space, em São Paulo, com Gabriel Vilhena e João Paulo, o Patife, os finalistas, e 100 convidados.

Arsenal X Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, deu ao canal Esporte Interativo a liderança na TV paga. A audiência do EI MAXX, que exibiu a partida com exclusividade no Brasil, superou a soma de todos os outros canais esportivos.

A HBO liberou para o NOW, plataforma de vídeo sob demanda da NET, sua nova série, Vynil, agora só para assinantes do canal. Lá estão os dois episódios já exibidos.

19,26 milhões de assinantes tinha a TV paga no Brasil ao fim de janeiro, segundo a Anatel. São quase 200 mil a mais que em dezembro, mas ainda abaixo dos 19,66 milhões de julho.

"Vamos ganhar essa disputa judicial”

Manoel Rangel, PRESIDENTE DA ANCINE, SOBRE O CONDECINE, TAXA QUE ALIMENTA O AUDIOVISUAL E FOI SUSPENSA NA JUSTIÇA PELO SETOR DE TELEFONIA MÓVEL