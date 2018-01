Video On Demand do Gloob terá filmes do Telecine Num acordo de cooperação entre canais do mesmo grupo, o Gloob acaba de ser contemplado com um menu de filmes vindos do Telecine só para sua plataforma de Video sob Demanda (VOD), o gloobplay.com.br. Todo mês, estarão disponíveis, para degustação nessa plataforma, dez filmes infantis, que farão parte do Especial Telecine Play. São títulos como A Era do Gelo 4, Como Treinar Seu Dragão, Gato de Botas, Megamente, A Origem dos Guardiões, Os Sem Floresta, Shrek para Sempre, Shrek Terceiro, Por Água Abaixo e Horton e o Mundo dos Quem. O Gloob Play, que também dá acesso à programação ao vivo do canal, está completando seu primeiro aniversário agora em julho, com saldo de quase 1 milhão de downloads.