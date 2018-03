Vida, vida e vida DATA ESTELAR Mercúrio ingressa em Peixes, Marte e Netuno em conjunção, Sol e Saturno em oposição; Lua cresce em Leão. Enquanto isso, a Vida é testemunha de si própria, a Vida é o testemunhado e a Vida também é o próprio ato de testemunhar. A glória desta compreensão cósmica está ao alcance da consciência de nossa humanidade, pois de outra forma seria impossível enunciá-la e, se podemos dizer esta verdade, também podemos praticá-la, mas é na prática que travamos e nos atrapalhamos. A prática desta compreensão cósmica continuará impossibilitada enquanto continuemos apaixonados pelas diferenças e distinções, como se nós, testemunhas da Vida, fôssemos uma coisa, como se a própria Vida fosse algo distante de nós, como se a experiência de Vida de nossos semelhantes também fosse outra vida, como se a Vida fosse um agregado caótico de diferenças. Áries >>21-03 a 20-04 Veja nas dificuldades que surgirem a perspectiva de você se despreocupar a respeito dos recursos materiais que faltam. Nas dificuldades você encontrará força e ânimo, porque estas revitalizarão sua vontade de vencê-las. Touro >>21-04 a 20-05 Quando o bom humor se perder, faça o necessário para recuperá-lo o mais rapidamente possível. É que nada de bom poderia ocorrer a ninguém sem uma mínima dose de bom humor. Agora a bola está com você, o que vai ser, bom ou mau humor? Gêmeos >>21-05 a 20-06 Perceba o quanto os recursos materiais limitam a expansão dos sonhos, mas não se preocupe excessivamente com isso, apenas perceba. A partir de então, continue sonhando e elevando sua mente até onde for possível, até onde o entusiasmo levar. Câncer >>21-06 a 21-07 O ideal de correção não é o de respeitar todas as regras, mas o de, mesmo quebrando algumas, tomar sempre cuidado para que isso não provoque danos ou mágoas em ninguém. Acontece que há regras que impedem este tipo de correção. Leão>> 22-07 a 22-08 Haveria, por acaso, algo que poderia ser chamado de uma boa briga? No mínimo, este seria o caso em que as pessoas envolvidas melhorassem depois de terem se envolvido na boa briga. Porém, isto é apenas hipotético, não é? Virgem >>23-08 a 22-09 As emoções são ditatoriais, não se importam em fazer prevalecer razões que a opinião da maioria tenha contrariado e demonstrado não serem corretas. Esta atitude ditatorial é comum, mas não por isso mais saudável. Libra >>23-09 a 22-10 Está tudo certo, a não ser essa sensação de que, no fim, você arrumou tudo para muita gente, mas esqueceu de arrumar sua parte. Porém, apesar de que a constatação é dura, sua parte virá num futuro que não é tão distante assim. Escorpião >>23-10 a 21-11 Valorize com realismo tudo que sua alma possui, de modo que seja possível perceber o excesso no desejo de conquistar mais. Nada de mal no desejo de maiores conquistas, desde que sua alma o mantenha sob estrito controle. Sagitário>> 22-11 a 21-12 As devidas recompensas virão depois de você se dedicar com afinco e envolvimento no caminho. Seria uma tolice esperar que as recompensas e elogios viessem antes de você arriscar a demonstrar na prática a que veio. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Mais do que nunca, é necessário ter um ideal para dar vida a todos os projetos. Ganhar dinheiro não é um ideal em si mesmo, o dinheiro é um instrumento para que os ideais se realizem. Pense grande, pense além do dinheiro. Aquário >>21-01 a 19-02 Todas suas poderosas razões se enfraquecem quando você toma atitudes teimosas. Pense o seguinte, se as suas razões fossem realmente poderosas, sua alma não deveria se importar em esperar um pouco mais para realizá-las, não é mesmo? Peixes >>20-02 a 20-03 Você tem sua razão, a outra parte tem a dela, mas quando o conflito dura mais tempo do que o necessário todo mundo acaba perdendo a razão. Conflitos devem ter prazo de validade, terminar quando não haja mais nada a dizer.