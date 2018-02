Victória dá a luz na casa dos pais de Lucas

Após uma passagem de dois meses na trama do SBT, Victória (Tainá Muller), que está no carro da Dra. Fernanda (Renata Sayuri), começa a sentir contrações. Longe de um hospital, ambas vão parar na fazenda de Otávio (Walter Breda) e Ceição (Cláudia Mello). Sem saber que são avós da criança, os pais de Lucas (Sérgio Abreu) acabam ajudando no parto.E, quando Victória dá à luz um menino, é Ceição quem escolhe o nome: Gabriel.