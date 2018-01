Viacom, MGM e Lionsgate lançarão canal de TV Os estúdios de cinema da Viacom Inc, Lionsgate e Metro-Goldwyn-Mayer lançarão um canal de televisão para apresentar suas estréias e um arquivo de cinema e televisão, dando um duro golpe à Showtime Networks Inc., da CBS Corp. O canal, que apresentará filmes novos como "Homem de Ferro" e "GI Joe" e clássicos como a franquia "James Bond", da MGM, e "Ritmo Quente", da Lionsgate, tem previsão de lançamento para o segundo semestre de 2009, disseram neste domingo as empresas em comunicado. "Esta empresa conjunta tem o potencial de virar o jogo para a indústria", afirmou o presidente executivo da Viacom, Philippe Dauman, no comunicado. "Estamos construindo um serviço inovador que usará novas tecnologias digitais e tradicionais para levar grandes filmes e entretenimento da televisão diretamente ao consumidor." Não se espera que a Lionsgate e a MGM renovem seus atuais contratos com a Showtime, que expiram no fim deste ano. O contrato da Paramount com a Showtime encerrou-se em 2007 e não foi renovado, disse a companhia. A Viacom foi separada da CBS em 2006 para chamar diferentes classes de acionistas. Ambas estão controladas pelo magnata da comunicação Sumner Redstone. Ninguém da CBS estava disponível para comentar o assunto. Os detalhes financeiros da empresa conjunta não foram revelados, mas a Viacom disse que a MTV Networks, uma das suas divisões, trará serviços promocionais e outras atrações. Os filmes e programas dos respectivos estúdios estarão à disposição do novo canal, além de serviços exclusivos durante um período, com algumas exceções. O contrato da Paramount com o diretor Steven Spielberg para "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", por exemplo, requer que o filme esteja disponível para o maior licitante da televisão. (Por Kenneth Li)