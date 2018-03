Verizon e Time Warner vão testar TV na Internet

As redes que participam do teste "TV Everywhere", da Time Warner Cable, incluem os canais Syfy, TNT, HBO, TBS, AMC, IFC, Sundance Channel e BBC America.

Outras empresas envolvidas no projeto experimental são a CBS e a Discovery Communications.

O experimento da Time Warner Cable prevê a disponibilização de programas de TV na Internet a 5.000 residências de assinantes pagos. Os assinantes poderão acessar os programas nos sites das próprias redes de TV e também nos sites pertencentes à Time Warner Channel.

A Verizon disse que vai lançar um teste de sua TV online FiOS com programação das redes Turner, TNT e TBS, sem custos adicionais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em julho, a empresa de comunicação Comcast fechou contrato com a CBS e 17 outras redes a cabo para participarem de seu experimento de disponibilização de mais programas de televisão a assinantes na Internet.

A TV Everywhere é comandada pelo executivo-chefe da Time Warner, Jeff Bewkes, e o executivo-chefe da Comcast, Brian Roberts. Tanto os proprietários da rede a cabo quanto seus parceiros estão determinados a impedir que o modelo econômico bem sucedido da televisão a cabo seja prejudicado pela oferta gratuita de programação na Web.

Hoje, programas de transmissão gratuita de emissoras abertas já estão disponíveis na Internet em sites como o Hulu.