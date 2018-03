'Velho Chico' põe comida de verdade em cena Detalhista até onde a câmera não enxerga, a novela Velho Chico exibirá hoje um menu de verdade que inclui bode, galinha caipira, pirão e aipim cozido para mais uma Roda de São Gonçalo. Vista na 1.ª fase, com Leonor (Marina Nery) e Afrânio (Rodrigo Santoro) em cena, a homenagem ao santo agora será iniciativa de dona Ceci (Luci Pereira), com Beatriz (Dira Paes) e Martin (Lee Taylor). Arcos, flores de crepom, bandeirinhas de papel de seda e 160 peças de figurino foram feitas para a ocasião. Presença fixa no time do diretor Luiz Fernando Carvalho, o artista plástico Raimundo Rodriguez e equipe montaram altar e capelinhas. O cardápio veio de pesquisas feitas na Bahia e as danças, de dois grupos devotos ao santo.