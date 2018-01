Veja a Programação da TV Aberta

Filmes na TV

A Hora da Estrela

(Brasil, 1986.) Dir. de Suzana Amaral, com Marcélia Cartaxo, José Dumont, Tamara Taxman, Fernanda Montenegro.

Marcélia Cartaxo foi melhor atriz em Berlim por seu papel como Macabéa na bela adaptação que Suzana Amaral fez do romance de Clarice Lispector. O filme possui uma delicadeza fruto da maturidade. A impressão é de que a diretora, a exemplo do que faz a escritora, quer captar a alma de Macabéa. Nordestina, pobre, semianalfabeta, ela vive uma pequena vida miserável na cidade grande. Macabéa conhece Olímpico, um operário metalúrgico e inicia com ele um romance desajeitado. Por um momento vislumbra a possibilidade de que alguma coisa boa ocorra com ela, mas... Esse ‘mas’ é tudo no filme, que tem na cartomante interpretada por Fernanda Montenegro uma personagem decisiva (embora a participação seja pequena). Premiadíssimo em Brasília e outros festivais nacionais e internacionais, é obra que vale conhecer, e admirar.

Canal Brasil, 0H15. Reprise, Colorido, 96 min.

O Sorriso de Mona Lisa

Mona Lisa Smile. (Eua, 2003.) Dir. de Mike Newell, com Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal.

Nos anos 1950, professora tenta colocar um pouco de rebeldia na cabeça de garotas numa escola classe A. Um grande filme que os críticos, criminosamente, boicotaram.

FOX, 12h15. Reprise, Colorido, 119 min.

Tootsie

Tootsie. (Eua, 1982.) Dir. de Sydney Pollack, com Dustin Hoffman, Jessica Lange, Teri Garr, Charles Durning.

Dustin Hoffman faz ator desempregado que se disfarça como mulher para ganhar um papel e vira estrela na TV. Comédia que marcou época em Hollywood.

TCM, 17H11. Reprise, Colorido, 116 min.

Streaming

DRAMA

Jogo de Poder

Uma agente da CIA tem sua identidade revelada intencionalmente pelo governo e precisa lidar com o colapso da sua vida pessoal. Com Sean Penn e Naomi Watts.

Netflix, 2010, 107 min.

ANIMAÇÃO

Rio 2

Continuação da história sobre a arara-azul Blu. Neste segundo filme, o pássaro parte para a Amazônia. Apesar da história bobinha, o visual enche os olhos.

Telecine Play, 2014, 96 min.

SUSPENSE

Iris

O sequestro da esposa de um banqueiro em Paris movimenta as forças policiais, que entram numa busca frenética. De tirar o fôlego.

Itunes, 2017, 98 min.

DVD

Um daqueles filmes que os norte-americanos chamam de ‘feel good’. Ou seja, que faz o público se sentir bem. Um homem em crise, que pensa até em se matar, conhece essa mulher misteriosa, Graça. E por meio dela... Repare no título. Catalina Rodriguez é ótima no papel.

Crianças

ANIMAÇÃO

Como Treinar seu Dragão

Soluço, um jovem viking, sonha matar um dragão para virar guerreiro respeitado. Mas ele se liga a um filhote deficiente, a quem ajuda a voar. Acredite – é uma grande aventura.

Telecine Fun, 16H05. Colorido, 94 Min.