'Várias vezes, eu já tive vontade de ficar sozinha', diz Giovanna Antonelli

Quem acompanha a vida de Giovanna Antonelli, de 35 anos, pelas revistas, acha que a atriz carioca é namoradeira por vê-la emendar relacionamentos. Giovanna está no quarto casamento - com o ex-marido, o ator Murilo Benício, tem o primogênito Pietro, de 6. Mas, na entrevista a seguir, ela desmente a fama e diz ter semelhanças com sua romântica personagem Claudia, de Aquele Beijo, que sonha em se casar. Hoje, vive com Leonardo Nogueira, com quem teve as gêmeas Antônia e Sofia, de 1 ano. “Não estou casada no papel, mas me sinto como se estivesse”, conta ela, que se diz feliz com a carreira, que iniciou em 1991, no Clube da Criança, da Angélica.

É seu primeiro trabalho com Miguel Falabella. Por que aceitou o papel?

Eu sempre quis trabalhar com o Miguel. Recebi a sinopse e fiquei apaixonada pelo personagem. Todas as mulheres se identificam com a Claudia. Ela é bem resolvida financeiramente, profissionalmente e tem esse sonho do casamento.

E ela também marca a sua volta à TV depois da gravidez. O público já estava cobrando isso?

Acabei a novela Viver a Vida (em maio de 2010) e foi o tempo de ficar aqui, curtindo as minhas filhas. Eu não conseguiria voltar antes. As Brasileiras (série prevista para 2012)foi o comecinho disso, eu saía de casa sofrendo. Mas não foi a primeira vez, antes tive o Pietro.

E a maternidade alterou a forma como você trabalha?

Com certeza! A maternidade desperta outros sentimentos. Todos aqueles vazios que você sentia antes, e não sabia explicar, são preenchidos. E, consequentemente, isso te leva a novas posturas.

Diante disso, o que os 35 anos trouxeram para você?

Ah, eu sempre esperei fazer os 30. Acho uma idade linda. Não espero tanto fazer os 40 anos (risos). Mas cada ano faz parte de uma história que você está construindo, assim como cada ruga faz parte de uma risada e de um sofrimento.

E teve a crise dos 30 anos?

Não. Estou sendo feliz aos 30, desde que eu completei essa idade.

Essa trajetória profissional começou no Clube da Criança. Foi na época da Xuxa ou da Angélica?

O Clube era da Angélica, né?

Sim, mas antes foi da Xuxa…

Hum… Então, eu fui chamada para fazer um teste para ser assistente de palco no Clube da Criança (aos 13 anos), com a Angélica. Eu sempre quis ser atriz e aprendi muito ali. Eu nunca tinha entrado num estúdio de TV. Foi uma base para me espelhar.

E como chegou lá?

Eu treinava em casa, fiz comerciais de TV, teatro amador… Depois do Clube, fiz tudo o que aparecia. Corri atrás de testes para fazer novela… Não rolava, não rolava, não rolava. Daí, fiz Tropicaliente (1994), na Globo. Depois, fui para a Manchete, voltei para a Globo e só de Projac tenho 15 anos. Eu sempre brinco que vou aposentar cedo, porque minha carteira de trabalho foi assinada com 13 anos.

Você era uma criança que já ficava imitando as pessoas na escola, mostrando o lado atriz?

Eu era tímida para essa coisa expansiva na escola. Não gostava de apresentação de teatro, de nada disso. Mas eu gostava de fazer isso dentro de casa, onde eu comandava e fazia as pessoas fazerem do meu jeito. Não tive incentivo da minha família, porque essa profissão é muito difícil e, lá atrás, não era o que os meus pais desejavam para mim. Afinal, eles não sabiam se eu tinha talento ou não. Mas foi acontecendo…

Mas você teve alguém da Globo que te deu uma força?

Cada pessoa que eu conquistei foi batalhando. Até hoje, eu trabalho com todo mundo e acho que, a cada trabalho, conquisto espaço, pessoas, personagens. Subo um degrau a cada trabalho.

E você se orgulha desse trabalho, né? Como lida com a abordagem na rua, com os paparazzi?

Bom, depois de 20 anos fazendo a mesma coisa, você não se sente diferente de ninguém. Minha profissão é ir lá todo dia, bater o meu crachá e é isso que me dá um imenso prazer. Agora, quando o paparazzi é invasivo, é chato… A famosa, por exemplo, sou eu, não os meus filhos. Mas fazer o que, né? Tem de relaxar.

Por isso, acaba tendo um pouco de preguiça de sair na rua?

É que sou muito caseira. Meu programa favorito é sair para jantar, mas eu sou bem preguiçosa.

Não para trabalhar, não é? Você também está no filme The Heartbreaker. Quando estreia?

O filme (uma comédia romântica, do diretor Roberto Carminati) a gente rodou há quatro anos, em Boston (EUA) e no Sul (do Brasil). Foi uma experiência incrível interpretar em outra língua. Mas o filme está num sai, não sai. Estou torcendo para sair logo.

Você tem domínio do inglês ou foi estudar para o filme? Almeja uma carreira internacional?

Estudei para fazer o filme. E não almejo uma carreira, mas não negaria um trabalho legal.

E quem são suas referências no cinema internacional?

Tem muita gente, né? (Robert) De Niro, Al Pacino, Jack Nicholson, Julia Roberts, que eu adoro. Sou apaixonada pelos filmes da Shirley MacLaine. O Woody Allen, que sempre que vou a Nova York, não deixo de assisti-lo tocando clarinete num hotel.

Voltando à novela, na coletiva de imprensa, você disse que não faz planos de oficializar uma união…

Meu amor, olha só: na coletiva, me perguntaram da personagem e se eu tinha esse sonho (de casar na igreja). Falei que esse não era meu sonho. Isso não quer dizer que eu não tenha vontade de oficializar a minha união, entende?

Mas você deseja ou não casar de branco numa igreja?

Não é um sonho, mas não quer dizer que eu não faça. Eu já sou casada com o meu marido…

E desde sempre você foi certinha ou já cometeu abusos?

Gosto muito de sair com os meus amigos, ficar de papo até as 7 horas da manhã, entendeu? A gente não tem hora, mas se puder ser na casa de alguém, é melhor. Não tenho a menor paciência de ficar em boate, na badalação.

O Leonardo é o seu quarto casamento. Você sempre foi namoradeira ou, na verdade, não gosta de estar sozinha?

Eu sempre quis encontrar uma pessoa para construir uma vida, como todas as mulheres e os homens almejam em algum momento. Não casei com o Léo no papel, mas me sinto casada.

Então, não é por medo de ficar sozinha, né?

Não, pelo contrário. Várias vezes, tive vontade de ficar sozinha.

E a novela fala muito disso, de destino. Você acredita nisso?

A gente tem de acreditar que existe alguma coisa, porque traz esperança e alimenta o coração.

E, em algum momento, já quis saber do destino? Por exemplo, procurou uma cartomante?

Já fui algumas vezes, mas muito pouco, posso contar nos dedos da mão. Acredito em tudo, sabe? Rezo, penso em Deus, mas o mais importante é ter fé.

Então, você não tem medo de nada? Só de avião, é isso?

Com certeza. Não lembro como começou, mas, desde pequena, fico com medo. Eu viajava muito com meus pais. Acho que a primeira foi para a Disney, com 4 anos, não lembro…