Vanguart Ao Vivo: acredite neste hype

Como é bom ver um artista indie, desconhecido do grande público, ganhar espaço na mídia tradicional, em um suporte que possa levá-lo ao mainstream. A MTV faz isso (mais ou menos, é verdade) com o projeto Apresenta - gravações de shows com novos artistas que rendem CDs e DVDs ao vivo.

Agora é a vez de o Multishow dar esse empurrãozinho na garotada que surge na internet. Chega às lojas o CD e DVD Multishow Registro - Vanguart. A banda de Cuiabá é um dos grandes nomes do novo rock brasileiro, com um som mais característico pela puxada folk e blues. Liderados pelo ótimo cantor e letrista Helio Flanders, que compõe em português, espanhol e inglês, o grupo tocou em inúmeros sujinhos bares alternativos e ganhou um público cativo. No ano passado, assinou com a gravadora Universal Music.

Registro é um DVD que difere muito dos outros produzidos pelo canal fechado da Globosat. O belo cenário é intimista, assim como o som do grupo, que ganhou o reforço de cordas. São 22 músicas ao todo - a maioria do ótimo CD de estreia do grupo, que foi lançado nas bancas de jornal junto de uma revista.

Os hits Semáforo, Hey Yo Silver e Cachaça estão presentes. Uma surpresa é a versão acelerada do quinteto para O Mar, de Dorival Caymmi. Entre as participações especiais, Mallu Magalhães divide os vocais com Flanders em The Last Time I Saw You. Entre as inéditas, destaque para The Last Time I See You - presença constante nos últimos shows da banda.

Multishow Registro - Vanguart traz o começo de uma banda promissora, talentosa. Como dizem por aí, "vão longe".