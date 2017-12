Vale uma espiada BIG DAY (Sony, segundas, 21h) - Nem mesmo a ótima atriz Wendie Malick (de Just Shoot Me!) deixou essa comédia mais interessante. As situações bizarras demais divertem, mas cansam. O único mérito é que a série inovou ao retratar, em tempo real, as últimas horas que antecedem uma cerimônia de casamento. Vale ver se não houver nada melhor para fazer CANE (Warner, segundas, 22h) - Não dá para acreditar que Nestor Carbonell abandonou o papel de Richard Alpert em Lost para entrer nesse canavial. Não que a série seja péssima, mas, na hora de misturar Dallas com Os Sopranos algo se perdeu no caminho. Se a trama não melhorar, até Carbonell vai torcer pelo cancelamento para poder voltar à ilha de Lost STANDOFF (Fox, terças, 22h) - Dois investigadores do FBI, uma tensão sexual entre eles, casos difíceis de resolver... Nada que não tenha aparecido antes em séries como Without a Trace, Cold Case, Law&Order: SVU e CSI. Melhor acompanhar essas e deixar a da Fox para zapeadas ocasionais