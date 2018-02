'Vale Tudo' teve 6 milhões de visitas no Viva

Amor a Rita

O mutante Sérgio Dias declara seu amor por Rita Lee no Ensaio especial com os Mutantes. Fala da saudade do irmão Arnaldo Baptista, conta histórias do tropicalismo e cita Caetano, Gil, Elis e Rogério Duprat como mestres. Na Cultura, domingo, às 23 horas.

pontos, excelente patamar para a faixa das 23h, foi a média de audiência da estreia de O Astro, anteontem, na Globo, exibida sem intervalo comercial

"Todo mundo quer ser enganado, sobretudo as mulheres." Do sábio Ferragus (Francisco Cuoco) a Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi) no 1º capítulo do novo O Astro

A seminudez de Tiago Fragoso, que encerrou a boa estreia de O Astro, anteontem, causou furor no Twitter.

E o Profissão Repórter, visto na sequência de O Astro, bateu seu recorde de audiência no ano, anteontem, com 21 pontos em São Paulo e comportamento sexual em foco.

Marco Nanini, que bem conviveu com Dercy Gonçalves, será personagem na minissérie sobre a comediante que Maria Adelaide Amaral prepara para janeiro de 2012, na Globo.

Mãe de Nicette Bruno, Eleonor Bruno será outra personalidade a ganhar foco na série de Dercy. A ideia é contar com a própria Nicette no papel da mãe, mas a produção aguarda ainda sua liberação da agenda de gravações da próxima novela das 6.

Serginho Groisman montará a arena de seu Altas Horas em Pirenópolis para edição especial em tributo aos 20 anos do É o Amor – ou de Zezé Di Camargo e Luciano, nativos do gracioso município goiano.

A gravação em Pirenópolis está marcada para 20 de outubro e prevê a presença de alguns poucos convidados. A lista de cotações vai de Chico Buarque a Ivete Sangalo.

O Aprendiz Empreendedor será finalizado, e não mais iniciado, por gravações na China. A direção da Record acredita que a locação é mais atraente para o desfecho do show. De quebra, a viagem sairá mais em conta, visto que alguns candidatos já terão sido demitidos.

A Fremantle acaba de renovar contrato com a Record para mais um Ídolos, em 2012.

Quadro já comandado por Giuliana Morrone, o Crônicas de Nova York, do Jornal da Globo, vai sair pelo mundo a partir de agosto. Correspondentes da casa farão versões de Buenos Aires, Lisboa, Londres, Paris, Roma e Tóquio.