Vale a pena ver de novo

É chegada a hora do Almanaque da Telenovela Brasileira. De Nilson Xavier, editado pela Panda Books, o calhamaço de 372 páginas está previsto para desembarcar nas livrarias até o fim desta semana, a R$ 49,90. E tem consultoria de Mauro Alencar, doutor no assunto (não é força de expressão: ele tem doutorado pela USP em telenovela e já fez seu próprio livro sobre o tema). O Almanaque da Telenovela vem se juntar a outros dois Almanaques lançados este ano: um da Globo e outro sobre tudo e todos os canais, o Almanaque da TV, de Bia Braune e Ricardo Xavier, o Rixa, enciclopédia humana no assunto, ambos do Vídeo Show. Focado no produto que mais seduz a audiência televisiva, o novo Almanaque vale um quiz para testar seus conhecimentos de noveleiros. Quem ainda se envergonha de dominar o tema pode rabiscar a resposta num papel à parte, escondido. Boa sorte! 1. As gravuras de Jean-Baptiste Debret ilustravam a abertura de que novela? a) Salomé b) A Escrava Isaura c) Gabriela 2. A trilha sonora campeã de vendas foi: a) Estúpido Cupido (Globo, 1976). b) Roque Santeiro (Globo, 1985) c) O Rei do Gado (Globo, 1996) 3. Quem é o(a) artista internacional mais presente nas trilhas de novelas nacionais? a) Elton John b) Diana Ross c) Rod Stewart 4. Que novela foi produzida às pressas para substituir ?Roque Santeiro? em 1975, vetada pela censura? a) Saramandaia b) O Grito c) Pecado Capital 5. Qual foi a novela mais longa no histórico brasileiro? a) Os Imigrantes (Bandeirantes) b) Redenção (Excelsior) c) O Bem-Amado (Globo) 6. Janete Clair, chamada para salvar a história, promoveu um terremoto matando quase todos os personagens em: a) Anastácia, a mulher sem destino (Globo, 1967) b) Irmãos Coragem (Globo, 1970) c) Selva de Pedra (Globo, 1972) 7. Marco na história da telenovela, ?Beto Rockfeller? (Tupi, 1968/69) foi dirigida por: a) Cassiano Gabus Mendes b) Lima Duarte c) Bráulio Pedroso 8. Quem era o pai de Heleninha, a bebê que dava título a ?Bebê a Bordo? (Globo, 1988/89), filha de Ana (Isabela Garcia)? a) Tonico (Tony Ramos) b) Antonio Antonucci (Rodolfo Bottino) c) Rei (Guilherme Fontes) 9. O que Perpétua (Joana Fomm) escondia em uma caixa, em ?Tieta? (Globo, 1989/90)? a) o órgão genital do falecido marido, embalsamado. b) a arma de um crime cometido no meio da história c) o testamento que lhe tirava os direitos sobre a herança do marido morto Respostas: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-a,7-b,8-a,9-a