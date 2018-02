Vale a pena ler de novo Malhação 17h30 - Globo A oferta foi grande para Eduardo. No mesmo dia, o rapaz recebeu dois convites. Entre o campeonato de motocross com Cecília e jantar com a família de Francesca, Eduardo acabou levando uma bronca das duas, que foram tirar satisfações com ele. Eterna Magia 18h - Globo Embora tivesse optado por se vingar de Conrado, Nina não conseguiu segurar seus sentimentos. A moça foi atrás de Conrado, na casa que ele está reformando para morar com Eva, e se declarou para ele, com todas as letras. Mas ele ainda insistiu em dizer que ama Eva. Sete Pecados 19h15 - Globo Beatriz não pára de conspirar contra o casal Dante e Clarice. Depois dele ser preso injustamente, Beatriz dá seu jeitinho para que Clarice não consiga visitá-lo, fazendo Dante pensar que a mulher não estava preocupada com ele. Amigas e Rivais 19h45 - SBT Olívia foi motivo de preocupação para as amigas. Acostumada a baladas e drogas, a moça sofreu as conseqüências por ter contraído o HIV. Agora fragilizada, precisou da companhia da amiga Helena. Luz do Sol 20h30 - Record Um atentado ao abrigo a mando de Lorena, não foi suficiente para que Bernardo e Vicente conseguissem levar a rebelde - e agora assustada - Drica para casa. Ela não previa que a vida de "garota-problema" era tão arriscada e arrependida pede desculpa para a família. Paraíso Tropical 20h45 - Globo Antenor não escondeu sua tensão e se complicou com Lúcia. Quando o viu mexendo em uma grande quantidade de dinheiro , Lúcia não se conteve e pressionou o marido. Ela disse que o viu falando ao celular com uma Taís, mas ele, nervoso, disse que era outra e não a que morreu. Lúcia não acreditou e, mais tarde, soube que ele já conhecia Taís e que a contratou para separar Daniel de Paula. Vidas Opostas 22h - Record Doutor Walter, que poderia ajudar a desvendar alguns mistérios em relação às experiências feitas em crianças, foi assassinado por Ramon. A queima de arquivo encomendada por Eric aconteceu nos Estados Unidos, onde está a menina Tati.