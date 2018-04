Vale a pena ler de novo Malhação 17h30 l Globo Enquanto Marcela deu provas de ser uma boa amiga, Vivian continuou revelando o seu caráter, ou melhor, a falta dele. Marcela defendeu a "amiga" em uma discussão, que fez questão de mostrar-se arrependida. Mas não demorou muito para que Vivian começasse a falar mal da boa Marcela para Fábio. Eterna Magia 18h l Globo Sorte no jogo, azar no amor. Lucas ficou feliz quando recebeu o pagamento por suas rádio-novelas porque, finalmente, iria se casar com Nina. Isso se ela não tivesse desistido da relação que, pra ela, seria mais farsa que amor. Sete Pecados 19h15 l Globo O velho golpe da barriga apareceu mais uma vez. E agora deu errado. No dia do casamento, Elvira contou para Palma que não estava grávida. E Carla, que ouviu toda a conversa, foi rapidinho contar a Régis o plano da noiva. O noivo bem que tentou casar, mas agora quem não quis foi a própria Elvira, que fugiu e se escondeu na casa de Rodolfo. Amigas e Rivais 19h45 l SBT Rosana não perdeu tempo. A vilã fez deu tudo para seduzir tanto o marido, Roberto, quanto o enteado, Beto. Com o marido, Rosana fingiu estar traumatizada e não conseguir transar. Com o enteado, ela insinuou-se e conseguiu o que queria: Beto a agarrou e deu-lhe um beijo. Luz do Sol 20h40 l Record Wandinha morreu em um atentado ao shopping, coincidentemente, no mesmo momento em que entregava pistas sobre o seqüestro de Drica. Marcelo suspeitou de queima de arquivo. Paraíso Tropical 20h45 l Globo Olavo se deu mal: foi pego na cama com Betina no dia de seu casamento, foi escorraçado por Alice, mas... ela o aceitou de volta! É que, pressionada, Betina acabou contando que foi tudo armação de Bebel, que agora ficou sem Olavo, sem Urbano e sem dinheiro. Vidas Opostas 22h l Record Jacson descobriu quem o desenhou como corno e quis se vingar. Inhame, o autor da gracinha, pagou caro e acabou sendo degolado por Jacson. Ao receber a notícia, Pé de Pato decidiu acabar com o traficante e subiu o Morro do Torto para procurá-lo.