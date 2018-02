Vaidade "Outro dia gravei uma cena e passei pelo switcher e perguntei: ?Ficou bom??. Disseram: ?Ótimo, como sempre?. E disse: ?Eu estava bonitinha?? Porque a essa altura da minha vida não me interessa parecer nem inteligente nem boa atriz. Só quero parecer bonitinha! (risos) Tem hora que tenho vontade de ser bonitinha, mas, no geral, sei que a minha cabeça me torna uma pessoa muito atraente e é essa cabeça que procuro nos outros"