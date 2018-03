Vai valer a pena ter amanhecido...

A recém-conquistada liberdade da protagonista, que começava a história se separando do marido adúltero, Pedro Henrique (Dennis Carvalho), deu o tom para todo tipo de transgressão, com capricho e na medida. Imagine que, além de se separar, Malu, toda sacudida, chegou a receber a nova namorada do ex-marido para jantar - e foi simpática!

Seriado moderno e feminino, sem ser feminista. E dramático, sem ser dramalhão. Foi em Malu Mulher, por exemplo, que a TV "mostrou" o primeiro orgasmo feminino - sugestão, na verdade, cena em que a mão de Malu aparecia se fechando bem forte na hora H. Teve também conversa sobre perda da virgindade, quando a filha adolescente de Malu, Elisa (Narjara Turetta), pergunta à mãe sobre o assunto e ela responde: "Dói, mas só até sangrar", frase que é aproveitada em várias situações e de maneira genial ao longo daquele episódio.