Vai uma injeção aí?

A partir de amanhã, os assinantes que contam com o Hallmark Channel no line up notarão mudanças, a começar pelo nome do canal, que passa a se chamar Studio Universal. Além disso, se antes a programação era dedicada exclusivamente aos filmes, agora será dividida em 80% filmes e 20% séries.

Braço da NBC Universal Networks International, o Studio Universal faz parte da estratégia para reposicionamento da marca do canal fora dos EUA. E, como o nome já diz, suas produções terão foco nos filmes feitos pela Universal Studios. Há ainda a promessa de exibir bastidores e pré-estreias exclusivas e eventos de entretenimento.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Acredito que o Studio Universal será bem-vindo em toda a América Latina", afirma o diretor-geral da Universal Networks para a América Latina, Steve Patscheck. Em novembro, o executivo adiantou ao Estado que o Sci-Fi, canal também distribuído no Brasil pela Fox, será outro a passar por reformulações em breve.

CHAME A ENFERMEIRA

Para estrear a porção "20% séries" do canal, a escolhida foi Nurse Jackie, série que já tem sua 2ª temporada garantida para março nos Estados Unidos. Amanhã, às 21 horas, haverá uma exibição especial do primeiro episódio, mas Nurse só estreia de vez no próximo domingo, dia 7, às 21 horas.

Estrelada por Edie Falco, premiada no Emmy e no Globo de Ouro pela atuação em Família Soprano, a trama segue a linha comédia dramática, cheia de ironia e humor negro. Longe do glamour e humor de Nip Tuck e sem a fartura de médicos belos de Grey’s Anatomy e ER, Nurse Jackie mostra o dia a dia hospitalar do ponto de vista de uma enfermeira - que, diga-se, foge completamente do padrão idealizado.

Jackie Peyton é uma profissional competente, capaz de trabalhar mais horas do que o recomendado. Porém, tudo à base de muito ansiolítico, droga na qual ela é viciada. Na rotina sempre caótica (claro) do hospital de Nova York, ela vive no limite do politicamente incorreto e das boas ações e, apesar de não ser bonita, tem um caso com um colega de trabalho e chega a ser assediada pelo arrogante novato dr. Cooper, vivido por Peter Facinelli, o dr. Carlisle da saga Crepúsculo.