Usher e Shakira serão jurados de programa 'The Voice'

As mudanças entre os jurados vão liberar Aguilera e Green para trabalhar em novos projetos. Aguilera vai lançar um novo álbum em novembro e sairá em turnê, enquanto Green está desenvolvendo o roteiro de uma comédia para a NBC baseada em sua própria vida, disse o presidente de entretenimento da NBC, Robert Greenblatt, em comunicado na segunda-feira.

O líder dos jurados Adam Levine, do grupo pop Maroon 5, e o cantor country Blake Shelton vão permanecer para a quarta temporada do programa, que vai começar no primeiro semestre de 2013.

"Os participantes do nosso show se beneficiam da expertise dos nosso treinadores e a bem-sucedida continuidade deles no mercado da música nos permite novas contribuições significativas para os participantes quando eles retornam", disse Greenblatt.

As mudanças no "The Voice" acontecem após o anúncio, feito no domingo, de que o rapper Nicki Minaj e o astro country Keith Urban vão participar do programa rival da Fox "American Idol" a partir de janeiro de 2013. Mariah Carey também será jurada do "Idol".

Usher, que fez sucesso com seu álbum de 2004 "Confessions", é um dos artistas de maior sucesso em vendas no mundo e já ganhou sete prêmios Grammy. Shakira estourou internacionalmente com seu single de 2006 "Hips Don't Lie".

(Reportagem de Jill Serjeant)