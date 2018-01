Urca volta no tempo para ambientar minissérie

Atrás do Pão de Açúcar, no bairro da Urca, no Rio, a pequena Praia Vermelha é um dos poucos cenários da cidade que ainda podem fazer a cabeça viajar para as décadas de 30 e 40. É por isso que o local, margeado por um antigo calçadão, no último mês virou set de Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor, minissérie prevista para estrear na Globo na primeira semana de janeiro.

Rio volta a ser capital para canções de Dalva

Com a era do rádio de pano de fundo, a trama de Maria Adelaide Amaral conta, em cinco capítulos, a história de dois dos maiores nomes do samba-canção brasileiro. Interpretada por Adriana Esteves, a vida da cantora tem ênfase na história, que se passa entre seu nascimento, em 1917, e 1972, quando ela morreu. Fábio Assunção retorna à telinha como o cantor e compositor Herivelto, após passar um ano afastado da profissão, em período que ele dedicou a um tratamento para se tratar de dependência química. Além da carreira dos artistas, a minissérie vai mostrar a paixão do casal e os conflitos conjugais, inspiração para muitas canções e barracos públicos. É aí que entra a figura de Lurdes, aeromoça interpretada por Maria Fernanda Cândido, motivo do divórcio dos cantores e se tornou a terceira mulher do compositor.