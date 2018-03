Universos que se cruzam

LONDRES - Se Lost trazia ao espectador mais perguntas do que respostas, em Fringe, série do mesmo criador J. J. Abrams, a equação se inverte, e a trama oferece respostas bem pautadas na ficção científica a um público disposto a crer que, sim, existem buracos de minhoca, fendas no tempo e universos paralelos com versões diferentes de nós mesmos. História amalucada, mas de roteiro plausível, Fringe caiu em ibope desde sua estreia, mas dificilmente figura nas listas de séries com risco de acabar e já está em seu 4.º ano - que chega ao Brasil nesta terça-feira, na Warner, às 22 horas - com público fiel tanto na TV quanto no Video on Demand.

Após uma das melhores temporadas da série, que se passou em episódios alternados nos dois universos (o nosso e o paralelo), Fringe terminou o 3.º ano com uma reviravolta: Peter, interpretado por Joshua Jackson (ex-Dawson’s Creek), personagem central da trama, pode nunca ter existido.

Antes das gravações do 4.º ano, o Estado conversou coma protagonista australiana Anna Torv. Em Londres para promover a série, Anna, que vive a agente Olivia, da divisão Fringe do FBI (setor que cuida de casos bizarros e secretos), pouco revelou sobre o futuro da trama, mas muito disse sobre sua personagem, a primeira da atriz na TV americana, já alçada ao posto de musa do sci-fi.

Na temporada passada, você interpretou três personagens: a Olivia do nosso mundo, a Olivia alternativa e o William Bell (Leonard Nimoy) no corpo da Olivia.

Sim. Também teve mais duas personagens: a Olivia deste mundo fingindo ser a Olivia do mundo alternativo, e a Olivia do mundo alternativo fingindo ser a Olivia do nosso mundo.

Você gravava tudo isso no mesmo dia? Sua cabeça não ficava confusa com tantas Olivias?

Tentávamos não fazer mais do que uma mudança de personagem por dia, porque é muito trabalhoso mesmo. Mas às vezes tínhamos de economizar tempo nas locações, e eu trocava várias vezes de personagem. Não foi fácil, mas foi a temporada de que eu mais gostei.

No começo, os fãs não gostavam muito da Olivia alternativa, mas depois passaram a simpatizar com ela e com o universo paralelo. Imagino que agora todos queiram que o mundo alternativo sobreviva. Você esperava essa virada na história?

Imaginei que o público gostaria do universo paralelo, porque aquelas pessoas não faziam nada de errado. Mas foi mérito dos nossos roteiristas deixar a gente completamente envolvido pelo universo paralelo. Porque numa série como essa, a tendência é que não se ouse muito, com medo de afugentar o público. E eles mergulharam de cabeça e mostraram os dois universos o tempo todo! Achei esses caras tão corajosos. Ficamos na vanguarda.

Como você trabalha para manter tão sutil a diferença entre as duas Olivias?

Adoraria interpretar alguém completamente diferente. Seria mais divertido e muito mais fácil. Mas elas são a mesma pessoa. Então, tive de pensar como reagir um pouco diferente numa mesma situação e lugar. A Olivia deste mundo é tão honesta e preocupada com todos, que o mantra dela é meio: "Tenho de ser a melhor". Melhor no trabalho de proteger todo mundo, de salvar o mundo. Já a Olivia alternativa pensa: "Tenho de vencer". Ela é mais competitiva, prática e pretenciosa.

Imagino que agora os atores estejam perdidos agora que Peter nunca existiu.

Sim. Precisamos de novas instruções. Porque tinha uma Olivia formulada em minha cabeça e, agora, eles deram uma mega "reset" na história. Estou louca pra conhecer quem é essa nova Olivia. E, se o Peter nunca existiu, o Walter (John Noble) nunca o resgatou no universo paralelo? Por que, então, os dois universos continuam brigando?

Esperava que você me respondesse a essas perguntas...

Mas nem eu sei. Juro. "Os outros" da esfera maior gostam de dizer que sempre tiveram um grande plano, mas eu duvido, embora ache que eles nunca vão admitir isso (risos).

Corremos o risco de ver um final mais espiritual e menos ficção científica, assim como foi em Lost?

Não. Participei de um painel com fãs neste ano, e perguntaram: "Será que no fim de Fringe descobriremos que tudo é uma questão de fé?" E um dos roteiristas disse: "Prometo que não." Fiquei aliviada.

Fringe parece ser tudo o que Lost não foi em termos de ficção científica. Você assistiu a Lost? O que acha dessa comparação?

Nossa! É um elogio e tanto. Vou contar isso aos outros (risos). Não vi Lost de uma maneira contínua, mas acho que as pessoas gostam de imaginar possibilidades que hoje não existem, e não é toda série que oferece isso. Você fica: "Universo paralelo? Jura?" Isso alimenta a imaginação. Sou daquelas que faz as perguntas e não sabe responder. Mas o John (Noble) sim faz muita pesquisa, adora falar sobre isso e diz que todas as coisas que fazemos vêm de elementos da realidade, que eles pinçam em pilhas de revistas científicas e artigos da web.

O J. J. Abrams ainda tem interação com a série?

No começo da 1.ª temporada, ele estava muito mais presente. E acho que é assim que ele que trabalha: surge com ideias incríveis e, depois, confia nas pessoas que colocou pra tocar a série. Foi assim com Lost e é assim com a gente. Mas ainda é tudo obra da (produtora) Bad Robot. Acredito que ele ainda está no processo criativo, nas principais decisões. Sinto a influência dele.

No ano passado, J. J. disse que Fringe teria quatro ou cinco temporadas, porque esta não é uma série como CSI, que pode ser eterna. Vocês discutem sobre quando a série vai acabar?

Não falamos muito disso, mas concordo com ele, porque desde a segunda temporada, saímos daquela coisa processual (um caso resolvido a cada episódio). Não que a gente queira enterrar os personagens, mas queremos terminar no topo.

Você já era fã de sci-fi antes de entrar em Fringe?

Desde criança, Neuromancer (de William Gibson) é um dos meus livros favoritos. Pelo fato de a ficção científica ir longe com a fantasia, ela mantém os relacionamentos num plano mais realista. Sempre gostei mais de universos paralelos do que de coisas ligadas à paranormalidade. Sou feliz por estar numa série que lida com isso e não com fantasmas. Universo paralelo é tão mais interessante. E vai saber se não é possível?