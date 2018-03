Universitários ingleses fazem sucesso ao resumir longas famosos em meros 60 segundos Eles estão de volta. Após terem feito sucesso na internet com o vídeo "Forrest Gump em 1 take e 1 minuto", no mês passado, os alunos da Universidade de York (www.youtube.com/whycantihavespaces) repetem a fórmula de sucesso. Dessa vez, eles exibem em uma tomada e exatos 60 segundos de duração a saga ninja de Kill Bill 1 & 2. O cenário mais uma vez é a quadra esportiva da faculdade. Os estudantes ingleses vão correndo e encenando momentos chaves dos longas. O engraçado é a correria e a criatividade da turma para contar toda uma história em um tempo tão curto. Ao final, tem-se o famoso gostinho de quero mais.