Universal exibe novos ciclos

No fim do volume 3 de Heroes Sylar (Zachary Quinto) morreu, certo? Errado, claro. O vilão da série de Tim Kring continua bem vivo, sabe-se lá como. E há mais do mesmo neste volume 4 da série, que estreia na sexta-feira, às 21 horas, no Universal Channel. Desta vez, é Parkman (Greg Grunberg) quem faz os desenhos que revelam o futuro.

Ao fim do volume 3, os heróis salvam o mundo destruindo a fórmula que dá poderes a seres humanos normais - algo muito The 4400. Neste 4º volume que dá sequência à 3ª temporada, além de Sylar, a Companhia volta a atuar, assim como o trio Angela Petrelli (Cristine Rose), Nathan Petrelli (Adrian Pasdar) e Noah Benett (Jack Coleman). Agora, eles contam com a ajuda de Emile Danko, papel de Zeljko Ivanek (Damages, John Adams, House e The Mentalist), que sempre encarna personagens desequilibrados.

Já a 3ª temporada de Brothers & Sisters estreia no canal dia 15 de abril, às 23 horas. Em Glass Houses, os Walker estão em guerra - daquelas que há muito não se via. As batalhas envolvem Sarah (Rachel Griffiths) e Tommy (Balthazar Getty); Nora (Sally Field) e Holly (Patricia Wettig); Tommy e Kevin (Matthew Rhys); Sarah e Kitty (Calista Flockhart); Nora e Sarah; Justin (Dave Annable) e Rebecca (Emily VanCamp)... Só para citar algumas discussões que, afinal, são o ponto forte da série .