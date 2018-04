Além do final de Monk, o Universal Channel também exibe hoje, às 18h, o fim da 3ª temporada de Psych. O último episódio, batizado de Uma Noite Com o Sr. Yang, traz os detetives Shawn e Gus atrás do serial killer Yin Yang. As atrizes Cybill Sheperd e Rachel Leigh Cook fazem participações especiais no season finale.