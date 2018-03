Universal ampliará seu horário nobre

O diretor do Universal Channel, Paulo Barata, confirma a compra de duas novas séries, mas não revela os títulos. Ele só diz que ambas vão estrear em outubro ou novembro. Com as aquisições, o diretor afirma que o canal terá um prime time mais longo, com dois horários de séries em alguns dias da semana, mas garante que não mexerá muito na grade de programação, uma vez que aposta no horário nobre tardio, às 23 horas. O Universal mudará também seu visual gráfico e seu site, para facilitar o acesso aos miniblogs das séries.