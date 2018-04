Uma 'TV sem TV' para os gourmets

A internet é um espaço incrível para quem adora cozinhar, trocar receitas ou simplesmente comer. Os ótimos portais, blogs, podcasts e videologs sobre esse universo não deixam mentir. Mas faltava um portal de vídeos exclusivo dedicado ao tema... Faltava. O brasileiro Vamos Cozinhar é um vídeo-site, ou seja, tem apenas filmetes com a temática gastronômica. Já estão no ar cinco programas, com 30 episódios ao todo: Baby Chef, Chef por Acaso, Cozinha do Autor, Itália sem Segredo e Sabores do Mundo. A ideia é que no futuro os internautas virem os produtores. O site promete pagar R$ 200 para cada vídeo publicado.