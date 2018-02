Uma certa paixonite pelo Barack Obama

As campanhas das últimas eleições presidenciais americanas focaram demais a internet. Muito, em razão da força que a web tem entre os jovens. Dentre os vários vídeos virais que circularam nos últimos anos fazendo referência à Barack Obama, Hillary Clinton ou John McCain, um dos melhores foi Obama Girl, do site de humor Barely Political (www.barelypolitical.com). A personagem surgiu com um videoclipe em que declarava a sua paixão ao novo presidente dos EUA. Hilário! Diversos outros vídeos com a fã gostosona foram feitos, mas o último é o melhor: é um dueto entre os dois. De mentira, lógico!