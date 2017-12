Uma aula de história em apenas 2 minutos

Uma aula de história em dois minutos. É justamente essa a idéia dos minidocumentários do projeto Memória Ativa, dirigido e roteirizado por Jorge Saad e Eduardo Benaim. A cada episódio, um vídeo de 120 segundos tem a proposta de reconstruir a trajetória de diversos temas nacionais. A linguagem dos filmes é assim: por uma linha do tempo, um narrador cita diversos fatos que marcaram certo ano - ilustrados por preciosas imagens de arquivo. Há na web 14 vídeos, como Padim Chico, que fala do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Vai lá: www.memoriaativa.blog.br.