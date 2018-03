Um tributo ao trabalho do bestseller Ziraldo A história do criador de livros inesquecíveis como Pererê e Flicts é o tema de ?Ziraldo - O Eterno Menino Maluquinho? (FBL), programa dividido em três partes: Memórias, narradas pelo próprio escrito; Cronobiografia, com depoimentos de amigos; e Releituras, abordando suas obras no teatro, no cinema e na TV.