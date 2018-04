Um típico videoclipe dos tempos 2.0

Com a internet, a relação artista-fã ficou muito próxima. Um grande exemplo é a ideia que os músicos têm de convidar seus admiradores para participar da concepção de seus videoclipes . A banda japonesa Sour que o diga. Para a faixa Hibi no Hiro, o grupo pediu para seus fãs se filmarem em suas respectivas webcams. A tarefa não era apenas essa, mas criar uma coreografia e imagens a partir do mosaico que se formaria ao reunir todas as pessoas numa só tela. O resultado é um barato: um tira foto do outro, nascem rostos gigantes, coreografias são criadas em conjunto... Enfim, um típico videoclipe dessa era 2.0.