Um 'The Office' versão tupiniquim?

Com a interminável greve dos roteiristas nos EUA, está duro ficar sem ver alguns seriados. The Office, para mim, é o principal. Para os fãs da série, há uma quase versão brasileira da sitcom: 100 Maneiras. É um seriado do Canal Ideal, um portal de vídeos voltado aos executivos. Para falar de etiqueta no trabalho, há esta série humorística, que a cada episódio retrata situações clássicas de um escritório (vide o "casual day"). Assim como The Office, o tom é documental, e o resultado agrada - apesar de soar como cópia, pois ali tem o chefe metido, o sujeito engraçadinho, o ranzinza... Mas em todo emprego é assim, não?