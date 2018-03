Um season finale eletrizante

"What lies in the shadow of the statue?". O que repousa na sombra da estátua? Essa é a pergunta-chave que fecha a 5ª temporada de Lost. Nesta segunda, 29, a partir das 21h, o AXN mostra o episódio final com duas horas de duração. E segure o fôlego, pois ele é eletrizante.

Abaixo, um gostinho do que acontece em The Incident. É apenas uma sinopse, mas quem não deseja saber nada (fã de Lost geralmente é assim), basta clicar em algum outro link e ignorar este texto.

Jack seguirá o plano arquitetado por Faraday: a de que a explosão de uma bomba de hidrogênio vai colocar a ilha no seu rumo correto e tirá-los do passado (1977). Mas aí terá um porém. Toda a história que se passou nos últimos anos será esquecida. O voo 815 da Oceanic chegará ao seu destino final. Ninguém saberá quem é quem ali na poltrona ao lado.

Por isso, Jack enfrentará a resistência de muitos e o apoio de poucos. E é nessa briga que Miles levanta uma questão interessante: a bomba pode ser o estopim de um futuro a ser desenhado do mesmo jeito que foi mostrado nas últimas 4 temporadas. Que a sua explosão seja a razão da construção da escotilha. Que a sua explosão seja o resultado da tal carga de energia eletromagnética, que fazia Desmond apertar um botão a cada 108 minutos para evitar a destruição do mundo.

Pois é.

Em seu penúltimo ano, Lost soube amarrar muito bem os laços que ficaram desatados nos últimos anos. As dúvidas e questões cruciais levantadas agora levam a crer que serão todas explicadas na sexta e última temporada. É o que se espera, pois a 5ª temporada se destacou por trazer respostas para dúvidas largadas lá em 2005.

O season finale é o maior exemplo. Locke pedirá a Richard que o leve para falar com Jacob. Quem ele resigna para sua missão? Ninguém menos que o Ben! É nesse momento que será respondida uma das grandes perguntas da trama: quem, afinal, é Jacob? Ele existe?

Só vendo.