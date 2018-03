Um psicopata solto no deserto australiano Em A Face Oculta do Mal (Universal), um jovem casal inglês é acossado por um carismático garoto americano quando decide trocar o roteiro turístico convencional por uma temporada no outback australiano. O filme de estréia do inglês Ringan Ledwidge explora a sexualidade sufocada num ambiente hostil. Acima da média.